Сесар Навас — о «Ман Сити»: руководству дешевле поменять тренера, чем великих игроков

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о неудачной серии «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы потерпела девять поражений в последних 12 играх.

«Тренеру, который проводит так много сезонов в одной команде, очень сложно заставить игроков сохранять желание продолжать расти, продолжать совершенствоваться и сохранять мотивацию. Во всех командах или коллективах часто бывает так, что после некоторого времени совместной работы сложно поддерживать мотивацию. Важно, чтобы иногда происходили большие изменения либо в составе сотрудников, либо в руководителях, которые возглавляют эти группы. В футболе должны произойти большие изменения либо в составе игроков, либо в тренерском штабе, чтобы возникли новые обстоятельства, которые заставят людей иметь новые стимулы. Это неизбежно, потому что в противном случае вы просто впадёте в однообразие и скуку. Это происходит в «Манчестер Сити».

Считаю, что владельцы клуба должны внести серьёзные структурные изменения либо в состав игроков, либо в тренерский штаб. И обычно проще и дешевле сменить тренера и его помощников, чем великих игроков в команде», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.