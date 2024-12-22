«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 22 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Борнмут» заработал 25 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.