«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 22 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Борнмут» заработал 25 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.
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