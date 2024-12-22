«ПСЖ» готов заплатить € 60 млн, чтобы подписать Нико Уильямса — Estadio Deportivo

«ПСЖ» готов выплатить «Атлетику» из Бильбао сумму отступных в размере € 60 млн, чтобы подписать контракт с 22-летним крайним нападающим Нико Уильямсом. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике заинтересован в испанском футболисте, поскольку он не смог найти подходящей замены для Килиана Мбаппе, покинувшего команду минувшим летом. Сам Уильямс не хочет покидать «Атлетик» и принял решение на текущий момент отклонять все предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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