Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» готов заплатить € 60 млн, чтобы подписать Нико Уильямса — Estadio Deportivo

«ПСЖ» готов заплатить € 60 млн, чтобы подписать Нико Уильямса — Estadio Deportivo
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» готов выплатить «Атлетику» из Бильбао сумму отступных в размере € 60 млн, чтобы подписать контракт с 22-летним крайним нападающим Нико Уильямсом. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике заинтересован в испанском футболисте, поскольку он не смог найти подходящей замены для Килиана Мбаппе, покинувшего команду минувшим летом. Сам Уильямс не хочет покидать «Атлетик» и принял решение на текущий момент отклонять все предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Мбаппе угрожает «ПСЖ» отзывом лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов — Sport.es

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android