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Каманцев: Безбородов называл Лапочкина «говнолапочкиным», это некрасиво

Каманцев: Безбородов называл Лапочкина «говнолапочкиным», это некрасиво
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался на тему дисквалификации арбитра Владислава Безбородова.

— Мы с Владом ехали на одном автобусе со стадиона, попрощались перед тем, как он улетел в Петербург. Говорить о том, что он нам что-то сказал нелицеприятное, — точно нет. Личных счётов мы ни с кем не сводим. Есть факт. Одно дело комментарий в соцсетях, другое — когда комиссию пытаются ввести в заблуждение. Соответственно, и наказания разные. Вы знаете и правила КДК – если игрок обманет относительно каких-либо обстоятельств, дисквалификация жёсткая – от шести месяцев до двух лет. Мы не имеем права проводить оперативно-розыскные мероприятия, очень важно, чтобы с нами говорили честно. В любой общественной организации очень жёсткие наказания за введение в заблуждение.

— Зачем он пытался ввести в заблуждение? В комментариях не было ничего страшного.
— Ну как не было? Он называл Лапочкина «говнолапочкиным», это некрасиво. К судье особые требования. И этот комментарий был сделан не два года назад, а совсем недавно. Как только его заметила наша пресс-служба, мы начали разбирательство, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт»

После матча между московскими «Динамо» и ЦСКА, где работал Безбородов, пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором назвал «говнолапочкиным», предположительно, бывшего коллегу Сергея Лапочкина. Также пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» ранее оставил другой комментарий следующего содержания: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

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