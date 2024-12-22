«Эвертон» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 22 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 34 очка в 16 встречах и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: