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«Реал» Мадрид — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

«Реал» Мадрид — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15
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Сегодня, 22 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Карло Анчелотти набрала 37 очков за 17 матчей. «Севилья» заработала 22 очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится мадридский «Атлетико», у которого 41 очко за 18 игр.

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