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Агкацев поделился фотографией с первой ракеткой мира Янником Синнером

Агкацев поделился фотографией с первой ракеткой мира Янником Синнером
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с итальянским теннисистом, первой ракеткой мира Янником Синнером.

Фото: Из личного архива Станислава Агкацева

Ранее совместную фотографию с Синнером выложил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, а также полузащитник «Пари НН» Николай Калинский.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 21 матче во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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