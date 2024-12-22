Вратарь женской «Баварии» Мала Грос успешно перенесла лечение от рака

Вратарь женской команды «Баварии» Мала Грос успешно прошла онкологическое лечение и находится на пути к выздоровлению.

«Дорогие, у меня хорошие новости! После безумной поездки на американских горках в диагностике и долгих дней ожидания мне сделали операцию. И это сработало! Всё прошло успешно», — написала Грос в своих соцсетях.

23-летняя футболистка перешла в «Баварию» в 2019 году. В составе команды провела 81 матч, выиграла три чемпионата Германии, а также Суперкубок страны. В октябре Грос диагностировали злокачественную опухоль, после чего «Бавария» продлила с ней контракт до 2026 года. В последний раз Грос играла за «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Волеренгой» в начале ноября (3:1).