Дибала стал третьим среди аргентинцев по числу голов в Серии А, опередив Игуаина

Гол, забитый в ворота «Пармы» в матче 17-го тура итальянской Серии А, проходящем в эти минуты, стал 126-м для аргентинского нападающего «Ромы» Пауло Дибалы в этом турнире. 31-летний футболист опередил бывшего форварда «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаина (125) и вышел на третье место по этому показателю. На текущий момент Дибалу обгоняют Эрнан Креспо (153) и Габриэль Батистута (184). Об этом информирует Opta.

Дибала выступает в чемпионате Италии с 2012 года, когда он перешёл в «Палермо», за который выступал до 2015 года. Затем аргентинский футболист стал игроком «Ювентуса», где играл до лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение Дибалы с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

Сколько зарабатывают футболисты: