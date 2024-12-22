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Дибала стал третьим среди аргентинцев по числу голов в Серии А, опередив Игуаина

Дибала стал третьим среди аргентинцев по числу голов в Серии А, опередив Игуаина
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Гол, забитый в ворота «Пармы» в матче 17-го тура итальянской Серии А, проходящем в эти минуты, стал 126-м для аргентинского нападающего «Ромы» Пауло Дибалы в этом турнире. 31-летний футболист опередил бывшего форварда «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаина (125) и вышел на третье место по этому показателю. На текущий момент Дибалу обгоняют Эрнан Креспо (153) и Габриэль Батистута (184). Об этом информирует Opta.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    

Дибала выступает в чемпионате Италии с 2012 года, когда он перешёл в «Палермо», за который выступал до 2015 года. Затем аргентинский футболист стал игроком «Ювентуса», где играл до лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение Дибалы с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

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