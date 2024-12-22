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Агент экс-капитана «Урала» Кулакова рассказал об интересе клубов к защитнику

Агент экс-капитана «Урала» Кулакова рассказал об интересе клубов к защитнику
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Агент Антон Фарбер, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Урала» Дениса Кулакова, сообщил о наличии интереса от клубов к 38-летнему футболисту.

«Денис тренируется индивидуально, находится в хорошей форме. Есть интерес от нескольких клубов. Карьеру не закончил», — сказал Фарбер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кулаков выступал в составе «Урала» с 2015 по 2024 год. За этот период он принял участие в 265 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 28 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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