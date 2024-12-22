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Игроки «Пари НН» Марадишвили и Майга восстановились после операций

Игроки «Пари НН» Марадишвили и Майга восстановились после операций
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Врач «Пари НН» Самвел Аллахвердян заявил, что опорные полузащитники команды Константин Марадишвили и Мамаду Майга восстановились после операций.

«Марадишвили и Майга полностью восстановились после своих операций. В конце ноября они уже тренировались в общей группе без ограничений. На сборах планируются тренировки без ограничений с командой», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний опорный полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили не провёл ни одного матча с 6 апреля 2024 года из-за разрыва крестообразной связки. Его 29-летний малийский одноклубник Мамаду Майга, также выступающий на позиции опорного хавбека, не выходил на поле из-за аналогичной травмы с 14 апреля 2024 года.

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