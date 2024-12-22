Батраков — лучший молодой «ударный» атакующий полузащитник по версии CIES

19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим молодым «ударным» атакующим хавбеком по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

В категорию «ударных» атакующих полузащитников входят футболисты указанной позиции, ориентированные на поражение ворот соперника.

Рейтинг российского игрока составляет 80,6. Таким образом, Батраков опережает, например, полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, являющегося братом хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: