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Лучший бомбардир первого чемпионата России привёл «Локомотив» в пример другим клубам РПЛ

Лучший бомбардир первого чемпионата России привёл «Локомотив» в пример другим клубам РПЛ
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Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Юрий Матвеев похвалил «Локомотив» и привёл его в пример другим клубам РПЛ.

«У «Локомотива» хороший тренер и коллектив. У них молодые ребята, но они амбициозные и обученные. Академия «Локомотива» работает достаточно хорошо — в основе много воспитанников. Это здорово! Это путь, по которому нужно идти. Но для меня не удивление, что команда находится на самом верху и борется за высокие места», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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