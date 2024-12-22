Маркус Рашфорд не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на третий матч подряд

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не был включён в заявку команды на матч 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится сегодня, 22 декабря, и начнётся в 17:00 мск. Это уже третье подряд исключение Рашфорда из состава команды.

Ранее Рашфорд не попал в заявку манкунианцев на игру 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2). После этого 27-летний футболист сделал заявление, в котором сообщил, что готов к новому вызову в карьере. В СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Рашфорда в январское трансферное окно.

Матч «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия).

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