«Сабах» впервые потерпел поражение под руководством Василия Березуцкого

«Сабах» из Баку, возглавляемый Василием Березуцким, проиграл «Шамахы» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Азербайджана. Это поражение стало первым для клуба под руководством российского тренера.

42-летний специалист занял должность главного тренера азербайджанской команды 25 ноября 2024 года. До матча с «Шамахы» «Сабах» провёл четыре игры, в которых три раза одержал победу и один раз разделил очки с соперником.

После 18 сыгранных матчей «Сабах» набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. На первой строчке располагается «Карабах», заработавший 44 очка в 17 встречах.

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