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«Сабах» впервые потерпел поражение под руководством Василия Березуцкого

«Сабах» впервые потерпел поражение под руководством Василия Березуцкого
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«Сабах» из Баку, возглавляемый Василием Березуцким, проиграл «Шамахы» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Азербайджана. Это поражение стало первым для клуба под руководством российского тренера.

Азербайджан — Премьер-лига . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Шамахы
Шемахы
Окончен
3 : 1
Сабах
Баку
1:0 Adilxanov – 23'     1:1 Шафранко – 38'     2:1 Pusi – 55'     3:1    

42-летний специалист занял должность главного тренера азербайджанской команды 25 ноября 2024 года. До матча с «Шамахы» «Сабах» провёл четыре игры, в которых три раза одержал победу и один раз разделил очки с соперником.

После 18 сыгранных матчей «Сабах» набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. На первой строчке располагается «Карабах», заработавший 44 очка в 17 встречах.

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