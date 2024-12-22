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Асенсио не попал в заявку на матч Кубка Франции с «Лансом» без объяснения причин — AS

Асенсио не попал в заявку на матч Кубка Франции с «Лансом» без объяснения причин — AS
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио не попал в заявку на предстоящий матч 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» без объяснения причин. Об этом сообщает AS.

По информации источника, это техническое решение тренера команды Луиса Энрике, поскольку клуб ничего не сообщал о состоянии здоровья футболиста и его возможной травме.

Асенсио перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Асенсио провёл 17 матчей за команду во всех турнирах. Отметился двумя голами и пятью передачами. В последних семи играх футболист сыграл чуть больше 18 минут. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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