Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Матвеев: не стал бы категорично говорить, что шестое место команды — провал

Экс-игрок ЦСКА Матвеев: не стал бы категорично говорить, что шестое место команды — провал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Юрий Матвеев высказался о положении московской команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам первой части сезона.

«Не стал бы категорично говорить, что шестое место ЦСКА — это провал. Но у команды есть свои причины на то, что армейцы так играют и не добирают очков. Когда приходит новый тренер, не всегда команда понимает его решения. Пока сложно оценить трансфер Пьянича в ЦСКА — он не так ярко проявляет себя. Надо смотреть, как будет дальше», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками. На втором месте «Зенит» с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.

Материалы по теме
Юрий Матвеев: лидерство «Краснодара» после первой части сезона ещё ничего не значит
Материалы по теме
«Угальде в топ-клубе АПЛ? Не верится». Лучший бомбардир первого чемпионата России — об РПЛ
Эксклюзив
«Угальде в топ-клубе АПЛ? Не верится». Лучший бомбардир первого чемпионата России — об РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android