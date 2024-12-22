Экс-игрок ЦСКА Матвеев: не стал бы категорично говорить, что шестое место команды — провал

Бывший нападающий ЦСКА Юрий Матвеев высказался о положении московской команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам первой части сезона.

«Не стал бы категорично говорить, что шестое место ЦСКА — это провал. Но у команды есть свои причины на то, что армейцы так играют и не добирают очков. Когда приходит новый тренер, не всегда команда понимает его решения. Пока сложно оценить трансфер Пьянича в ЦСКА — он не так ярко проявляет себя. Надо смотреть, как будет дальше», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками. На втором месте «Зенит» с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.