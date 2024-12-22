Аморим объяснил отсутствие Рашфорда в заявке «МЮ» в третьем матче подряд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, чем обусловлено отсутствие крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в заявке на матч 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится сегодня, 22 декабря, и начнётся в 17:00 мск.

«Это моё решение, и так будет всегда. Мне нужно выбирать состав, и я хочу видеть лучшую игру от своих футболистов, пробую разные вещи с разными игроками, такова моя цель», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Ранее Рашфорд не попал в заявку манкунианцев на игру 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2), которая прошла 15 декабря. Также 27-летний футболист не был включён в заявку «красных дьяволов» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (4:3). Он состоялся 19 декабря.

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