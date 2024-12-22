«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

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Сегодня, 22 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 16 матчей. «Ливерпуль» заработал 36 очков за 15 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды: в первом круге АПЛ «шпоры» обыграли «красных» со счётом 2:1, во втором — ливерпульский клуб победил лондонский со счётом 4:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: