«Рома» разгромила «Парму» в матче 17-го тура Серии А. Дибала оформил дубль

Завершился матч 17-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. «Рома» одержала победу с разгромным счётом 5:0.

На восьмой минуте нападающий «Ромы» Пауло Дибала реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 13-й Алексис Салемакерс удвоил преимущество команды с передачи Анхелиньо. На 51-й минуте Дибала оформил дубль с передачи Артёма Довбика. На 74-й минуте Леандро Паредес реализовал второй пенальти, доведя счёт до разгромного. На 83-й минуте Артём Довбик с передачи Пауло Дибалы забил пятый гол.

После этого матча «Рома» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 15 очками после 17 игр идёт 17-й.