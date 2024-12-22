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«Рома» разгромила «Парму» в матче 17-го тура Серии А. Дибала оформил дубль

«Рома» разгромила «Парму» в матче 17-го тура Серии А. Дибала оформил дубль
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Завершился матч 17-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. «Рома» одержала победу с разгромным счётом 5:0.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    

На восьмой минуте нападающий «Ромы» Пауло Дибала реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 13-й Алексис Салемакерс удвоил преимущество команды с передачи Анхелиньо. На 51-й минуте Дибала оформил дубль с передачи Артёма Довбика. На 74-й минуте Леандро Паредес реализовал второй пенальти, доведя счёт до разгромного. На 83-й минуте Артём Довбик с передачи Пауло Дибалы забил пятый гол.

После этого матча «Рома» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 15 очками после 17 игр идёт 17-й.

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