«Краснодар» предложил «Гремио» $ 6 млн за покупку хавбека, но получил отказ — RTI Esporte

«Гремио» отклонил предложение «Краснодара» о покупке 28-летнего атакующего полузащитника Франко Кристальдо. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, российский клуб был готов заплатить бразильскому $ 6 млн (€ 5,7 млн) за 80% прав на футболиста. Кроме того, сделка предусматривала бонус в размере $ 1,5 млн (€ 1,4 млн). Подчёркивается, что стороны провели переговоры в пятницу (20 декабря), но не достигли взаимопонимания.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Гремио» рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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