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Генсекретарь РФС Митрофанов рассказал, от чего зависит возвращение пива на стадионы

Генсекретарь РФС Митрофанов рассказал, от чего зависит возвращение пива на стадионы
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, от чего зависит возвращение пива на стадионы.

«В мае 2022 года прошло заседание комитета Государственной Думы по спорту, на котором был рассмотрен этот вопрос как на базовом профильном комитете. Затем в силу ряда причин этот вопрос на рассмотрении в Государственной Думе был приостановлен.

Сейчас сама Государственная Дума, в том числе по нашей инициативе и клубов, возможно, и инициативе производителей данной продукции, передала на дальнейшее рассмотрение в комитет по экономике. Поэтому следующий комитет Госдумы, от которого требуется положительное заключение, — комитет по экономике. Дальше, по идее, вопрос может быть включен в план работы Государственной Думы», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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