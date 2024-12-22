Лучший бомбардир первого чемпионата России объяснил футбольное долголетие Дзюбы

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Юрий Матвеев объяснил, в чём заключается футбольное долголетие 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — хороший мастеровитый нападающий, который знает свои сильные качества и благодаря им пытается играть. Да, может, сейчас ему где-то не хватает подвижности, но он использует свои лучшие качества по полной программе», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» на правах свободного агента 12 сентября 2024 года — за день до закрытия трансферного окна. В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.