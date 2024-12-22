Легенда «Урала» Матвеев назвал тройку лучших игроков этого сезона РПЛ

Бывший футболист и экс главный тренер «Урала» Юрий Матвеев назвал имена трёх лучших игроков нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Давайте назову тройку лучших футболистов первой части РПЛ. Угальде, ведь он забил больше всех мячей. Батраков, который является открытием первой части сезона. А также Глушенков, который провёл отличный отрезок до травмы», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.