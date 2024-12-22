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«Реал» Мадрид — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги

«Реал» Мадрид — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 22 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания). Стартовый свисток судьи раздастся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Реал»: Куртуа, Камавинга, Рюдигер, Тчуамени, Васкес, Родриго, Вальверде, Себальос, Мбаппе, Диас, Беллингем.

«Севилья»: Фернандес, Салас, Гудель, Баде, Кармона, Ньигес, Локонга, Агуме, Лукебакио, Ромеро, Санчес.

После 17 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид, у которого 41 очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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