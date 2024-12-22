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Генич составил символическую сборную 2024 года из футболистов, выступающих в России

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич составил символическую сборную из лучших футболистов, выступающих в России, по итогам 2024 года.

Символическая сборная 2024 года по версии Константина Генича:

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Кабутов («Рубин»);

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Бителло («Динамо» Москва);

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»).

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.