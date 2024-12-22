Защитник «Динамо» Бальбуэна может перейти в «Васко да Гама» — Ван Бойсен

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна может перейти в «Васко да Гама» из Бразилии. Об этом сообщает журналист Ван Бойсен.

По информации источника, Фабиан Бальбуэна приступил к переговорам с бразильским клубом. Проработка трансфера находится на ранней стадии, игрока лично просит подписать тренер команды Фабио Карилль. Ранее также сообщалось, что российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, который владеет «Монако», может приобрести «Васко да Гама».

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Ростовом».