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Владелец «Милана»: когда мы покупали клуб, многие называли нас сумасшедшими

Владелец «Милана»: когда мы покупали клуб, многие называли нас сумасшедшими
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Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал о покупке итальянского клуба, а также высказался о бизнес-потенциале «россонери».

«Когда мы покупали «Милан», многие американские владельцы спортивных команд звонили мне и говорили: «Вы сумасшедшие». Они говорили мне, что «в Италии невозможно вести бизнес» и «невозможно зарабатывать деньги». Большинство людей, вкладывающих деньги в спортивные клубы, делают это потому, что они эмоционально вовлечены в процесс. Они ставят победу в чемпионате выше всего остального, и это часто приводит их к ошибке, когда они думают, что слишком большие расходы на команду звёзд линейно связаны с победой. Но это худшее, что вы можете сделать как инвестор.

Мы купили «Милан» за сумму, в 3,6 раза превышающую доходы клуба. Новые владельцы «Челси» купили свой клуб за сумму, в семь раз превышающую доходы, если учесть выплаты. Я считаю, что у «Милана» есть потенциал стать компанией стоимостью € 5 млрд», — приводит слова Кардинале Milan News.

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