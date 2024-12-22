Лучший бомбардир первого чемпионата России составил топ-3 тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев, становившийся лучшим бомбардиром первого чемпионата России, назвал трёх лучших тренеров первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Две команды идут на первом и втором местах, поэтому назову лучшими тренерами первой части РПЛ Мурада Мусаева и Сергея Семака. Пусть они дальше продолжают рубиться. Ну а также нужно отметить Станковича, ведь «Спартак» очень уверенно провёл концовку. И давайте ещё не забудем Рашида Рахимова, в которого никто не верил. Но «Рубин» неплохо идёт и зарабатывает очки», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.