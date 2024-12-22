Фото: тренер «Химок» Франк Артига встретился с Ламином Ямалем

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига посетил тренировочную базу каталонской «Барселоны», а также встретился с вингером сине-гранатовых и сборной Испании Ламином Ямалем.

Ламин Ямаль и Франк Артига Фото: пресс-служба ФК «Химки»

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.

После 18 туров РПЛ «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги сыграют с воронежским «Факелом».