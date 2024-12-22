«Валенсия» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Ла Лиги с «Алавесом»
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом (Испания). Матч завершился со счётом 2:2.
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Алавес
Витория
0:1 Мартин – 7' 1:1 Риоха – 70' 1:2 Жордан – 88' 2:2 Гомес – 90+8'
Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: отличился нападающий «Алавеса» Карлос Мартин. На 70-й минуте Луис Риоха с пенальти забил ответный мяч «Валенсии». На 88-й минуте Жоан Жордан вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+8-й минуте Даниэль Гомес сравнял счёт, вырвав для хозяев ничью.
«Валенсия» набрала 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» занимает 16-е место, заработав 17 очков в 18 матчах.
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