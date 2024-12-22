Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Ла Лиги с «Алавесом»

«Валенсия» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Ла Лиги с «Алавесом»
Комментарии

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом (Испания). Матч завершился со счётом 2:2.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Алавес
Витория
0:1 Мартин – 7'     1:1 Риоха – 70'     1:2 Жордан – 88'     2:2 Гомес – 90+8'    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: отличился нападающий «Алавеса» Карлос Мартин. На 70-й минуте Луис Риоха с пенальти забил ответный мяч «Валенсии». На 88-й минуте Жоан Жордан вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+8-й минуте Даниэль Гомес сравнял счёт, вырвав для хозяев ничью.

«Валенсия» набрала 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» занимает 16-е место, заработав 17 очков в 18 матчах.

Материалы по теме
В «Барселоне» сохраняют доверие к Флику, несмотря на неудачи в последних играх — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android