«Валенсия» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Ла Лиги с «Алавесом»

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом (Испания). Матч завершился со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: отличился нападающий «Алавеса» Карлос Мартин. На 70-й минуте Луис Риоха с пенальти забил ответный мяч «Валенсии». На 88-й минуте Жоан Жордан вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+8-й минуте Даниэль Гомес сравнял счёт, вырвав для хозяев ничью.

«Валенсия» набрала 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» занимает 16-е место, заработав 17 очков в 18 матчах.