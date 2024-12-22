Легенда «Урала» Матвеев верит, что команда вернётся в РПЛ в этом сезоне

Бывший футболист и экс главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил шансы екатеринбуржцев на возвращение в РПЛ по итогам нынешнего сезона Мелбет Первой лиги.

«Верю, что «Урал» уже в следующем сезоне будет играть в РПЛ. Думаю, что начало сезона у команды не удалось, потому что был период адаптации к Первой лиге. По большому счёту «Урал» не довёл до нужного результата много победных и качественных матчей. Создавали очень много моментов, но не всё удавалось реализовать», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре.