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Агент Обольского: он отказался от высокой зарплаты в «Динамо» ради Испании

Агент Обольского: он отказался от высокой зарплаты в «Динамо» ради Испании
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Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы нападающего «Кордовы» Николая Обольского, рассказал о подробностях карьеры своего клиента после ухода из «Динамо» Москва в 2020 году.

«Николай уезжал в Испанию осознанно в 23 года, в период пандемии. Когда пришлось соглашаться на предложение «Баракальдо» из Сегунды Б, он пошёл на пятикратное понижение зарплаты, которую получал в «Динамо», чтобы поехать за своей испанской мечтой. Николай хорошо себя проявил, адаптировался, быстро выучил язык и перешёл на два года в «Культураль Леонеса».

Это было повышение, так как клуб выше статусом. Нико, как его называют в Испании, очень окреп физически и имел постоянную практику. С каждым годом его зарплата росла и статус повышался — почти все серьёзные клубы Примеры проявляли к нему интерес.

В итоге в 2023 году он перешёл в «Ибицу», которая только покинула Сегунду А. Но в прошлом сезоне решить задачу не получилось, а Коля провёл его хорошо и летом принял двухлетнее предложение от «Кордовы», вышедшей во вторую по значимости испанскую лигу. Он шаг за шагом идёт вверх. Какие цели? Попасть в Ла Лигу! Я верю в это, у него всё впереди», — приводит слова Кигинько Legalbet.

В нынешнем сезоне Обольский сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

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