Азербайджанский журналист: без еврокубков Березуцкого в «Сабахе» будут считать неудачником

Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, поделился мнением о работе бывшего игрока московского ЦСКА Василия Березуцкого на должности главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Первые победы Березуцкого в «Сабахе» и победы над сильными соперниками создали о нём положительное впечатление. Последнее поражение стало неожиданным. Однако я не думаю, что возникнут негативные мнения о Василии из-за одного поражения. Впереди ещё будут игры, и главная цель Березуцкого — отбор в еврокубки. Если ему не удастся достичь этой цели, его будут считать неудачником. Потому что предыдущий тренер «Сабаха» сделал это в прошлом сезоне.

По поводу поражения могу сказать, что соперник ниже «Сабаха» по составу и бюджету. Однако «Шамахы» одержали заслуженную победу. Березуцкий должен разобраться в причинах», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 22 декабря, «Сабах» из Баку проиграл «Шамахы» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Азербайджана. Это поражение стало первым для клуба под руководством российского тренера.