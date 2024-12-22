«Марсель» разгромил «Сент-Этьен» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции по футболу, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 16:45 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Первый гол в матче был забит на 22-й минуте. Отличился английский нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. На 34-й минуте полузащитник Адриен Рабьо удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте бразилец Луис Энрике сделал счёт 3:0. На 81-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил четвёртый мяч «Марселя». Отметим, что «Сент-Этьен» с 21-й минуты играл вдесятером после удаления Ибраима Сиссоко.
Действующим обладателем трофея является «Пари Сен-Жермен», который 25 мая 2024 года в финальном матче Кубка Франции сезона-2023/2024 переиграл «Лион» со счётом 2:1.
- 22 декабря 2024
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