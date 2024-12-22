Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» разгромил «Юнион Сен-Жан» в матче 1/32 финала Кубка Франции

«Монако» разгромил «Юнион Сен-Жан» в матче 1/32 финала Кубка Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Монако» и «Юнион Сен-Жан». Игра прошла на нейтральном стадионе «Мунисипаль» в Тулузе. В качестве главного арбитра встречи выступил Оливье Тюаль (Брест, Франция). «Монако» разгромил «Юнион Сен-Жан» со счётом 4:1.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Юнион Сен-Жан
Окончен
1 : 4
Монако
Монако
0:1 Бен-Сегир – 20'     0:2 Вандерсон – 37'     0:3 Тезе – 65'     1:3     1:4 Иленикена – 90+1'    

На 20-й минуте нападающий «Монако» Элисс Бен-Сегир открыл счёт. Увеличил преимущество монегасков на 37-й минуте защитник Вандерсон. Довёл счёт до разгромного на 65-й минуте Джордан Тезе — 3:0. Один мяч «Юнион Сен-Жана» отыграл Бенжамин Турнье. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил форвард Джордж Иленикена — 4:1.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.

Календарь Кубка Франции
Турнирная таблица Кубка Франции
Материалы по теме
Фото
Головин одним словом отреагировал на попадание в команду года Лиги 1 от Whoscored
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android