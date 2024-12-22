«Монако» разгромил «Юнион Сен-Жан» в матче 1/32 финала Кубка Франции

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Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Монако» и «Юнион Сен-Жан». Игра прошла на нейтральном стадионе «Мунисипаль» в Тулузе. В качестве главного арбитра встречи выступил Оливье Тюаль (Брест, Франция). «Монако» разгромил «Юнион Сен-Жан» со счётом 4:1.

На 20-й минуте нападающий «Монако» Элисс Бен-Сегир открыл счёт. Увеличил преимущество монегасков на 37-й минуте защитник Вандерсон. Довёл счёт до разгромного на 65-й минуте Джордан Тезе — 3:0. Один мяч «Юнион Сен-Жана» отыграл Бенжамин Турнье. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил форвард Джордж Иленикена — 4:1.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.