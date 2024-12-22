«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

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Сегодня, 22 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Форстер, Порро, Дрэгушин, Спенс, Грей, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Соланке.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Гакпо, Диас.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 16 матчей. «Ливерпуль» заработал 36 очков за 15 игр и располагается на первой строчке.