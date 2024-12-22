«Реал» Мадрид — «Севилья»: Мбаппе открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания). Матч начался в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На 10-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал Родриго.

После 17 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид, у которого 41 очко.