Легенда «Урала» Матвеев оценил тренерские перспективы Олега Шатова

Бывший футболист «Урала» Юрий Матвеев оценил тренерские перспективы Олега Шатова, ныне возглавляющего команду из Екатеринбурга.

— У Олега Шатова получится в качестве тренера?

— Посмотрим, как всё будет воплощаться. Команда на эмоциональном всплеске может достичь положительного результата на короткой дистанции. Мне будет интересно, что будет дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы у Олега было хорошее тренерское будущее, если он этого хочет. Я от всего сердца этого желаю. У меня с ним хорошие отношения, и мы родились в одном городе, поэтому друг друга поддерживаем, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре.