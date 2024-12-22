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«Фулхэм» не смог обыграть «Саутгемптон» в матче 17-го тура АПЛ

«Фулхэм» не смог обыграть «Саутгемптон» в матче 17-го тура АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Западный Суссекс). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Итоговый результат — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После этого матча в активе «Фулхэма» стало 25 очков. «Дачники» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке в АПЛ. «Святые» имеют в своём активе шесть очков.

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