«Фулхэм» не смог обыграть «Саутгемптон» в матче 17-го тура АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Западный Суссекс). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Итоговый результат — 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После этого матча в активе «Фулхэма» стало 25 очков. «Дачники» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке в АПЛ. «Святые» имеют в своём активе шесть очков.