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Манчестер Юнайтед — Борнмут, результат матча 17-го тура АПЛ, счёт 0:3, 22 декабря 2024 года

«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29'     0:2 Клюйверт – 61'     0:3 Семеньо – 63'    

За «Борнмут» отличились Деан Хёйсен, Джастин Клюйверт (с пенальти) и Антуан Семеньо.

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 36 очков.

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