«Вулверхэмптон» разгромил «Лестер Сити» в 17-м туре АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Вулверхэмптон» одержал победу в матче со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте: отличился нападающий «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш. На 36-й минуте Родригу Гомеш удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте Матеус Кунья довёл счёт до разгромного — 3:0.

«Лестер Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лестера набрала 14 очков за 17 матчей. «Вулверхэмптон» заработал 12 очков и располагается на 18-й строчке.