Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к вратарю ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря в столичный «Спартак». Ранее о возможности потенциального трансфера сообщил журналист Иван Карпов.

«Со мной лично никто не связывался. Сейчас идут всякие слухи, но я не знаю ничего об интересе «Спартака» к Помазуну», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее 28-летний Илья Помазун был отстранён от основной команды ЦСКА. Причиной называлось, что голкипер армейцев в интервью допустил переход в московский «Спартак».