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Эвертон — Челси, результат матча 17-го тура АПЛ, счёт 0:0, 22 декабря 2024 года

«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Эвертон» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 17 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 36 очков.

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