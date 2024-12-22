«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Эвертон» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 17 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 36 очков.