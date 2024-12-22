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Лучший бомбардир первого чемпионата России: уровень нашего футбола уже 10 лет падает

Лучший бомбардир первого чемпионата России: уровень нашего футбола уже 10 лет падает
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Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев, становившийся лучшим бомбардиром первого чемпионата России, поделился мыслями об уровне российского футбола.

«Мне кажется, что за последние 10 лет уровень российского футбола постепенно падает. Раньше приезжали более сильные иностранцы, чем сейчас. Отсутствие еврокубков влияет на решение иностранцев приезжать в Россию. Если раньше приезжали Витсель, Халк, Кураньи, Это’О и Роберто Карлос, сейчас нет звёзд такой величины», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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