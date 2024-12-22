«Манчестер Юнайтед» проиграл четвёртый из девяти матчей при Амориме

Сегодня, 22 декабря, «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «красные дьяволы» проиграли четвёртый из девяти матчей при португальском тренере Рубене Амориме.

За «Борнмут» отличились Деан Хёйсен, Джастин Клюйверт (с пенальти) и Антуан Семеньо.

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 36 очков.