«Манчестер Юнайтед» проиграл четвёртый из девяти матчей при Амориме
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Сегодня, 22 декабря, «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «красные дьяволы» проиграли четвёртый из девяти матчей при португальском тренере Рубене Амориме.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29' 0:2 Клюйверт – 61' 0:3 Семеньо – 63'
За «Борнмут» отличились Деан Хёйсен, Джастин Клюйверт (с пенальти) и Антуан Семеньо.
После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 36 очков.
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