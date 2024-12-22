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Генсек РФС: обсуждаем матч с легионерами из РПЛ, если не будет соперников у сборной России

Генсек РФС: обсуждаем матч с легионерами из РПЛ, если не будет соперников у сборной России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах по проведению товарищеских матчей сборной России в 2025 году.

«Мы прежде всего ставим задачу обеспечить сборную России играми с другими национальными командами. Если этих игр не будет, то можно заранее что-то обсуждать. Например, мы с Александром Алаевым обсуждаем, что если заранее договариваться и будет понятно, что в какой-то из сборов наша сборная не будет обеспечена играми, то можно попытаться сыграть со сборной легионеров РПЛ или второй сборной России», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Национальная команда России выиграла все товарищеские встречи в 2024 году с общим счётом 26:0. Россия в 2024-м одолела Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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