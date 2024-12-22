Нигматуллин высказался о возможном переходе Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший голкипер Руслан Нигматуллин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», высказался о возможном переходе вратаря красно-синих Ильи Помазуна в стан красно-белых.

«Помазун — достаточно качественный голкипер. Он пропустил полгода, не было игровой практики, но Илья идёт дублирующим вратарём. Думаю, с этой ролью он справится. Надо понимать, насколько ему самому это надо? Илья уходил из ЦСКА в аренду, потому что хотел играть», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее 28-летний Илья Помазун был отстранён от основной команды ЦСКА. Причиной называлось, что голкипер армейцев в интервью допустил переход в московский «Спартак».