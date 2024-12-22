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«Реал» Мадрид — «Севилья»: Диас довёл счёт до разгромного на 53-й минуте

«Реал» Мадрид — «Севилья»: Диас довёл счёт до разгромного на 53-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания). Матч начался в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 4:1.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мбаппе – 10'     2:0 Вальверде – 20'     3:0 Родриго – 34'     3:1 Ромеро – 35'     4:1 Диас – 53'     4:2 Лукебакио – 85'    

На 10-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал Родриго. На 20-й минуте полузащитник Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте отличился Родриго. Ответный мяч «Севильи» спустя минуту забил Исаак Ромеро. Довёл счёт до разгромного на 53-й минуте хавбек Браим Диас, получив передачу от Мбаппе — 4:1.

После 17 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид, у которого 41 очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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