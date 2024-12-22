«Эвертон» сыграл «на ноль» в трёх матчах АПЛ подряд, в том числе с «Арсеналом» и «Челси»

Сегодня, 22 декабря, «Эвертон» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (0:0). Эта игра стала для ливерпульской команды третьей подряд в чемпионате без пропущенных голов.

До этого «Эвертон» не пропустил в матче ещё с одной лондонской командой — «Арсеналом», который также закончился со счётом 0:0, и с «Вулверхэмптоном», в котором «ириски» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

После 17 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 36 очков.